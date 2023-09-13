Прохоркин ответил на вопрос о том, что в «Сибири» перекладывают ответственность за бросок

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин после поражения от «Амура» (1:2 Б) ответил на вопрос о том, что в новосибирском клубе перекладывают ответственность за бросок.

«В большинстве каждый боится взять ответственность за бросок? Сложно судить. У нас два разных звена. В каждой бригаде свой розыгрыш. Бывает так, что сложные первые матчи: новый тренер, у него своё видение, это всё пройдёт. Ребята притрутся, все притрёмся к этому быстрому хоккею. В прошлом году другая совсем команда была, тоже по схеме 0:5 закрывались, как сегодня мы с «Амуром» видели. И здесь немножко нужно в головах перестроиться. Нам не нужно обороняться. Получили шайбу – сразу же шагать вперёд. Это понимание придёт. Оно доходит до многих ребят.

Сегодня потеряли или заработали очко? Я думаю, что потеряли. Всё равно во втором периоде они встали в средней зоне и отбрасывались. Даже вперёд особо не ходили. А мы атаковали, у нас было большинство, в овертайме большинство. Мы должны были 100% забирать эту игру.

Чему научил разгром от «Автомобилиста»? Забыть эту игру и по-новому настраиваться. Сезон длинный, не стоит переживать. Всякое случается в сезоне. Тот матч показал, что нельзя сдаваться посреди игры, потому что когда мы получили четыре – видно было, что многие расстроились. И сразу же из-за этого две прилетело нам. До последнего нужно биться», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.