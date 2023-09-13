Рыбин: при всём уважении к «Сочи» Мичков мечтает закрепиться в СКА и уехать в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и СКА Максим Рыбин оценил переход форварда Матвея Мичкова из СКА в «Сочи».
«Матвей был отправлен в аренду, а значит, в топ-6 форвардов СКА он не попал. Такому талантливому парню точно нельзя сидеть на скамейке — это не закончится ничем хорошим. Надеюсь, что мы не потеряем этого перспективного игрока (сколько загубленных талантов мы уже наблюдали). У Матвея долгий контракт, не знаю, насколько это правильно, но, раз он подписан, значит, игрок решил развиваться в России. Возможно, он обсудил это с агентами или близкими. Может быть, я бы с опцией обязательного возврата дал ему шанс уехать за океан.
При всём уважении к южанам, думаю, Матвей мечтает не о «Сочи», а закрепиться в СКА или как задача-максимум играть в НХЛ. Тем более его там ждут с распростёртыми объятиями. Кто бы что ни писал, а это сильнейшая лига в мире.
Если Матвей с таким талантом не попал в топ-6 нападающих, то даже не знаю, кому он проиграл конкуренцию… Тот же Гальченюк — пока ноль голов в пяти матчах. Сколько клубов он сменил в НХЛ? Уж кому Матвей не должен проиграть конкуренцию, так это ему. Но это решение главного тренера — и точка. Изнутри ему всё видно намного лучше, чем нам», — заявил Рыбин в интервью RT.
В нынешнем сезон Мичков сыграл лишь в одном матче СКА из четырёх. Форвард суммарно провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями.
- 13 сентября 2023
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