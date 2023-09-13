Голкипер «Амура» Лозебников эмоционально высказался о втором матче в КХЛ

Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников после победы над «Сибирью» (2:1 Б) прокомментировал свой второй матч в КХЛ.

«Вторая подряд игра в старте? Ощущения отличные, приятные. Всегда хочется играть, тем более, долго этого ждал. Ни на секундочку не хочу отпускать то, что мне доверяет тренерский штаб. Я это очень ценю и буду стараться выигрывать.

Хотелось ли ущипнуть себя? Нет, просто, когда настолько долго ждёшь, ты уже не веришь не в реальность, ни во что. Ты просто ждёшь, надеешься, когда получишь свой шанс. А когда ты его получаешь, просто должен сделать всё, чтобы принести два очка команде. Неважно, как ты сыграешь. Ты мог неудачно сыграть, но, если команда выиграла – два очка самое главное. Я старался принести команде победу, я считаю, что у меня получилось. И команда здорово в принципе два матча играла.

Играю подряд два матча на новых аренах? Это вообще кайф. Что в Омске, что в Новосибирске арены классные, новые. В Омске и в том году играли, но я был в другой лиге и не видел её, когда приезжали пацаны. Сейчас приехал, мне все говорят: первое ощущение – играть будешь на этой арене, это просто кайф. Здесь вроде тоже новая арена, но уже ощущения другие. Уже такой феерии не было. Но в обоих городах арены прекрасные.

Дуэль с Красоткиным? Я Тоху знаю лет с 12, мы давно знакомы. Но принципиальной дуэли себе не ставил. Я и Васю Демченко давно знаю, лет с 18. Главное было выйти и принести команде два очка.

Не было опасений, что перехлестнут эмоции после победного матча? Сразу после игры подошёл главный тренер и сказал: «Всё, забудь, игра прошла. Ты долго этого ждал. Всё. Забудь». Я постарался это забыть. Было тяжело, я не спорю и признаю. Но сегодня была раскатка и все мысли, который были: та игра прошла, я старался забыть. И выходил сегодня с чистой головой, с нуля. Как будто я снова первый матч сыграл.

Отношусь ли к вратарям, которые не любят буллиты? Да. Я их очень не люблю. На предсезонке из шести игр четыре мы сыграли с буллитами и в трёх проиграли. Это было дополнительное волнение. Во всём матче не было волнения, на буллитах былою я очень рад, что мы забили три буллита. Фантастика. И выиграли, наконец-то.

Отвык от Хабаровска? Я в том году в начале февраля из Хабаровска уехал в ВХЛ. С февраля не был. В команде разговоры идут, что надо будет привыкать. Будет тяжело. Но у нас есть шесть дней пройти акклиматизацию. Надеюсь, к первому матчу мы будем готовы.

Как эмоционально справлялся без игр в КХЛ? На самом деле: тяжело. Врать не буду. ВХЛ хорошая лига, но всё равно хочется большего. Любой спортсмен, которого не спроси, хочет большего. Старается прогрессировать и пробиться на самый верх. Не у всех это получается. Я уже сказал: просто старался. И верил, что представится шанс», — передаёт слова Лозебникова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.