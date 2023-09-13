Гол и две передачи Гусева помогли «Динамо» одолеть ЦСКА в московском дерби

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:1.
На пятой минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла открыл счёт в матче.
На 12-й минуте второго периода Андрей Светлаков с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко восстановил равенство в счёте. За четыре секунды до конца периода Дмитрий Рашевский с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла вновь вывел «Динамо» вперёд.
На 15-й минуте третьего периода Рашевский упрочил преимущество бело-голубых. В ассистентах — Седрик Пакетт и Никита Гусев. На последней минуте матча Егор Петухов установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 13 сентября 2023
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