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Гол и две передачи Гусева помогли «Динамо» одолеть ЦСКА в московском дерби

Гол и две передачи Гусева помогли «Динамо» одолеть ЦСКА в московском дерби
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла открыл счёт в матче.

На 12-й минуте второго периода Андрей Светлаков с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко восстановил равенство в счёте. За четыре секунды до конца периода Дмитрий Рашевский с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла вновь вывел «Динамо» вперёд.

На 15-й минуте третьего периода Рашевский упрочил преимущество бело-голубых. В ассистентах — Седрик Пакетт и Никита Гусев. На последней минуте матча Егор Петухов установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Менелл) – 04:19 (5x4)     1:1 Светлаков (Нестеров, Григоренко) – 31:39 (5x4)     1:2 Рашевский (Гусев, О'Делл) – 39:56 (5x5)     1:3 Рашевский (Пакетт, Гусев) – 54:18 (5x3)     1:4 Петухов (Миронов, Коновалов) – 59:36 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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