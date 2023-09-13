ЦСКА выдал худший старт в КХЛ с сезона-2010/2011
Поделиться
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:1.
Армейцы выдали худший старт в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2010/2011. В этом розыгрыше подопечные Сергея Фёдорова одержали две победы в шести матчах — с «Адмиралом» (4:1) и с «Нефтехимиком» (5:1). При этом, армейцы проиграли «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и московскому «Динамо» (4:1).
В сезоне-2010/2011 ЦСКА также победил в двух матчах — с «Сибирью» (2:0) и «Автомобилистом» (4:0); проиграл «Спартаку» (1:5), «Амуру» (3:4 ОТ), новокузнецкому «Металлургу» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
22:55
-
22:51
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:44
-
21:26
-
21:17
-
21:05
-
20:44
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:37
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:34
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
17:22
-
17:09
-
17:02
-
16:45
-
16:41
-
16:29
-
16:20
Партнерский контент