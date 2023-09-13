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Карнаухов накинулся на Уила, сёстры Аверины болели за ЦСКА. Фото победы «Динамо»

Карнаухов накинулся на Уила, сёстры Аверины болели за ЦСКА. Фото победы «Динамо»
ЦСКА — «Динамо»
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13 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

Армейцы выдали худший старт в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2010/2011. В этом розыгрыше подопечные Сергея Фёдорова одержали две победы в шести матчах — с «Адмиралом» (4:1) и с «Нефтехимиком» (5:1). При этом, армейцы проиграли «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и московскому «Динамо» (4:1).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В сезоне-2010/2011 ЦСКА также победил в двух матчах — с «Сибирью» (2:0) и «Автомобилистом» (4:0); проиграл «Спартаку» (1:5), «Амуру» (3:4 ОТ), новокузнецкому «Металлургу» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).

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