Кудашов – об убойном большинстве «Динамо»: было бы удивительно, если бы не получалось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:1) рассказал об игре в большинстве бело-голубых.

«Нервная тяжёлая игра, эмоциональная. Но в принципе то, о чём мы договаривались с игроками, было выполнено. Старались и плотно играть, и быстро, и агрессивно. Поэтому это, наверное, и принесло результат.

Матч с ЦСКА – это лакмус для проверки нашего большинства, которое начали хвалить уже после «Барыса»? Всегда есть такие команды, на которые смотришь. Но игроки, то всё равно те, кого мы знаем. Кто уже Олимпиаду выигрывал и чемпионаты мира играл. Тут не будет ничего удивительного. Было бы удивительно, если бы у них не получалось. Вот тогда были бы проблемы. Они мастера и делать это умеют, но такая проверка была важна.

Прокрутка людей в большинстве в третьем периоде? В первую очередь у нас не было Морозова, потому что он играет на этой позиции, и мы выпустили туда Римашевского. Он у нас играет и на тренировках, и в молодёжной команде закрывает эту позицию. Хорошо он играет в большинстве и справляется с этой позицией. Потом, когда сразу не забили, решили выпустить уже более опытного игрока. То же самое и с синей линией. Мы видели, что не бросают и поставили, кто бросает. Слава богу, что есть в команде игроки, которые обладают разными компонентами мастерства, поэтому можно смотреть, что нужно и уже туда выставлять.

Тайм-аут после удаления Нестерова? Мы взяли тайм-аут, потому что те игроки, которые должны были играть «пять на три», уже большой отрезок провели на поле, и нужен был перерыв, чтобы они отдохнули. В такие моменты уже ничего не говорится, потому что всё говорится и отрабатывается на тренировках. Поэтому и тайм-ауты перестали брать, когда нет необходимости», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.