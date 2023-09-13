Самсонов показал новый шлем, рисунок на нём очень похож на маску Кёртиса Джозефа

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов представил новый шлем. Новая маска похожа на маску экс-голкипера канадского клуба Кёртиса Джозефа.

Фото: «Твиттер» НХЛ

Фото: «Твиттер» НХЛ

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где команда уступила в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб.

Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 12 октября. Начало встречи — в 2:00 мск.