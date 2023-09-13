Рашевский – о победном голе в ворота ЦСКА: сам не поверил, что забил

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о своём победном голе в матче с ЦСКА (4:1).

«Хороший матч получился. Московское дерби. Все настроились на 100 процентов. И с первых минут чувствовалось напряжение, все ребята выложились на полную, и слава богу, что мы реализовали свои моменты, и всё хорошо получилось в большинстве, отстояли в меньшинстве и забили нужные голы.

Победный гол в раздевалку был забит в том стиле, который в последние несколько лет привыкли видеть от ЦСКА? Сначала я сам не поверил в то, что забил. Просто сделал то, что мы нарабатывали на тренировках, и если так сложилось, значит мы заслужили этот гол.

Сейчас нет лучших или худших клубов. Все сильные, и нельзя недооценивать никого. Надо настраиваться одинаково, поэтому мы на каждый матч стараемся выходить с одним и тем же настроем – выигрывать», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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