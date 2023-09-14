«Нью-Джерси» подписал контракт с голкипером Кинкейдом

«Нью-Джерси Дэвилз» подписали однолетний двусторонний контракт с голкипером Кейтом Кинкейдом, сообщает Reuters. Игрок находился в статусе свободного агента. По условиям соглашения вратарь заработает за год $ 775 тыс. за выступления на уровне НХЛ и ещё $ 350 тыс. при игре в АХЛ.

34-летний Кинкейд отыграл за «Нью-Джерси» шесть сезонов с 2013 по 2019 годы. В этом клубе он начал карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне голкипер провёл два матча в регулярном сезоне — по одному за «Бостон» и «Колорадо». Он пропустил в них 1,37 гола в среднем за игру.

Также Кинкейд выступал за «Монреаль» и «Рейнджерс». Всего в регулярном чемпионате НХЛ он провёл 169 матчей (145 начинал в стартовом составе). В среднем за игру он пропускал 2,91 гола, а процент отражённых бросков составлял 0,905. На счету Кинкейда восемь матчей на ноль.