«Нью-Джерси» подписал контракт с голкипером Кинкейдом

«Нью-Джерси Дэвилз» подписали однолетний двусторонний контракт с голкипером Кейтом Кинкейдом, сообщает Reuters. Игрок находился в статусе свободного агента. По условиям соглашения вратарь заработает за год $ 775 тыс. за выступления на уровне НХЛ и ещё $ 350 тыс. при игре в АХЛ.
34-летний Кинкейд отыграл за «Нью-Джерси» шесть сезонов с 2013 по 2019 годы. В этом клубе он начал карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне голкипер провёл два матча в регулярном сезоне — по одному за «Бостон» и «Колорадо». Он пропустил в них 1,37 гола в среднем за игру.
Также Кинкейд выступал за «Монреаль» и «Рейнджерс». Всего в регулярном чемпионате НХЛ он провёл 169 матчей (145 начинал в стартовом составе). В среднем за игру он пропускал 2,91 гола, а процент отражённых бросков составлял 0,905. На счету Кинкейда восемь матчей на ноль.
- 14 сентября 2023
-
01:22
-
01:00
- 13 сентября 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:22
-
23:12
-
23:06
-
22:55
-
22:51
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:44
-
21:26
-
21:17
-
21:05
-
20:44
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:37
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:34
-
18:18