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Фетисов отреагировал на слова Тардифа, который анонсировал новые санкции по делу Федотова

Фетисов отреагировал на слова Тардифа, который анонсировал новые санкции по делу Федотова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который пообещал новые санкции по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Что я скажу по поводу слов Тардифа, который пообещал новые санкции по делу Федотова и который заявил, что пойдет дальше в этом вопросе? Мне плевать на его мнение. Какие могут быть санкции со стороны ИИХФ? Мне это до лампочки», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт.ру».

Напомним, 1 сентября ЦСКА нарушил санкции ИИХФ, выпустив Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом». Тогда организация наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков и сообщила, что в случае повторного выхода вратаря на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.

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