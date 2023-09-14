Фетисов отреагировал на слова Тардифа, который анонсировал новые санкции по делу Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который пообещал новые санкции по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Что я скажу по поводу слов Тардифа, который пообещал новые санкции по делу Федотова и который заявил, что пойдет дальше в этом вопросе? Мне плевать на его мнение. Какие могут быть санкции со стороны ИИХФ? Мне это до лампочки», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт.ру».

Напомним, 1 сентября ЦСКА нарушил санкции ИИХФ, выпустив Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом». Тогда организация наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков и сообщила, что в случае повторного выхода вратаря на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.