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Сергачёв: на NHL TV предлагали Проворову поехать на Украину после отказа от ЛГБТ-акции

Сергачёв: на NHL TV предлагали Проворову поехать на Украину после отказа от ЛГБТ-акции
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как в НХЛ отреагировали на решение защитника «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Проворова не надевать радужный свитер, когда он выступал в «Филадельфии Флайерз».

«В США культура отмены, она повыше, чем здесь. Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала. Мы следили за новостями, много либералов и демократов «душили», пытались как-то с этим что-то сделать, НХЛ даже хотела заплатить штраф $1 млн и выгнать Ивана Проворова. Звучало даже на NHL TV, мол, пусть едет на спецоперацию на Украину. Такую вот хрень сказал. Вообще чем думает? И этот человек работает там до сих пор. Меня это расстроило, я не знаю, как Иван на это реагировал, но надеюсь, что он не очень сильно», — приводит слова Сергачёва Forbes.ru.

Ранее сообщалось, что болельщики раскупили джерси с фамилией Проворова после его отказа участвовать в ЛГБТ-акции.

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