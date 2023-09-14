Нападающий «Сочи» Хафизов рассказал о следующей цели после первого дубля в КХЛ

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:4 ОТ). В этой игре он забросил две шайбы.

«Думаю, болельщикам матч понравился, такие догонялки-качели. Нам надо было построже в концовке выстоять и доводить игру до победы в основное время. Что мешает нам побеждать в каждой игре? Где-то нас подводят удаления, пропускаем в большинстве достаточное количество шайб. Если поправим игру в меньшинстве, будет больше побед. Это мой первый дубль в КХЛ. Сегодня у моего папы день рождения, и здорово, что получилось порадовать его в этот день. Теперь следующая планка – нужно хет-трик оформлять», — приводит официальный сайт КХЛ слова Хафизова.

«Сочи» занимают пятое место в Западной конференции, набрав шесть очков в шести матчах.