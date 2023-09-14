Пакетт назвал отличительную особенность российского форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт назвал отличительную особенность форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова. Канадский форвард выступал за «Лайтнинг» и стал с командой обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

«Главное преимущество Кучерова в том, что он мыслит на несколько ходов вперёд. Он раньше других знает, где окажется шайба. Он отличается игровым мышлением от других игроков», — цитирует Пакетта ТАСС.

Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», он играет за команду с 2013 года. Всего в НХЛ россиянин провёл 644 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 729 (276+453) очков. В плей-офф на счету Кучерова 142 матча и 160 (53+107) набранных результативных баллов.