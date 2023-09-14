Пятый номер драфта НХЛ и ещё 10 игроков подписали пробные контракты с «Аризоной»

«Аризона» подписала 11 игроков на пробные контракты, сообщает The Hockey News. Одним из этих игроков стал пятый номер драфта 2016 года финский защитник Олли Юолеви.

Юолеви был выбран «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года, но пока не оправдал ожиданий. За свою двухлетнюю карьеру в НХЛ 25-летний защитник сыграл в общей сложности 41 игру за «Ванкувер», «Флориду» и «Детройт», забив два гола и отдав одну результативную передачу.

В число других игроков, подписавших пробыне контракты с «Койотс», входят защитники Питер ДиЛибераторе и Остин Стрэнд, а также нападающие Хантер Дрю, Райан Дзингел, Патрик Харпер, Кэмерон Хебиг, Мика Миллер, Остин Погански, Колин Тайзен и Рис Вителли.