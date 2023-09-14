Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Амуре» сообщили, что нападающий Алекс Бродхёрст выбыл на срок от 4 до 6 недель

В «Амуре» сообщили, что нападающий Алекс Бродхёрст выбыл на срок от 4 до 6 недель
Комментарии

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о сроках восстановления от травмы нападающего хабаровского клуба Алекса Бродхёрста.

«Новости сегодня не очень хорошие, но и не такие плохие, как могли бы быть. Травма, полученная Алексом Бродхёрстом, оказалась достаточно серьёзной. После того как спал отёк, мы провели дополнительное обследование, и сейчас можно сказать, что восстановление займёт от четырёх до шести недель. Это значит, что мы ждём возвращения Алекса в состав в конце октября», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

За три неполных матча в составе «Амура» в текущем сезоне КХЛ Бродхёрст набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Подписал контракт с «Амуром», потому что здесь могу быть лидером». Интервью с Бродхёрстом
Эксклюзив
«Подписал контракт с «Амуром», потому что здесь могу быть лидером». Интервью с Бродхёрстом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android