В «Амуре» сообщили, что нападающий Алекс Бродхёрст выбыл на срок от 4 до 6 недель

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о сроках восстановления от травмы нападающего хабаровского клуба Алекса Бродхёрста.

«Новости сегодня не очень хорошие, но и не такие плохие, как могли бы быть. Травма, полученная Алексом Бродхёрстом, оказалась достаточно серьёзной. После того как спал отёк, мы провели дополнительное обследование, и сейчас можно сказать, что восстановление займёт от четырёх до шести недель. Это значит, что мы ждём возвращения Алекса в состав в конце октября», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

За три неполных матча в составе «Амура» в текущем сезоне КХЛ Бродхёрст набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.