Член совета директоров КХЛ, первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал, что Совет директоров КХЛ не обсуждал введение аналога Fan ID. Ранее Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что теоретически введение в КХЛ аналога Fan ID реально, но основой для такого решения могут стать только интересы Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

«Нет, карты болельщиков сегодня не обсуждались», – передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отметим, ранее заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Марат Филиппов рассказал, что на данный момент существует возможность появления карты болельщика на хоккейных, баскетбольных, волейбольных и других соревнованиях. В августе глава КХЛ Алексей Морозов выразил надежду на то, что эта инициатива обойдёт хоккей стороной.