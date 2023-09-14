Президент КХЛ Алексей Морозов: в новый сезон зашли без долгов, идёт положительная динамика

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что на сегодняшний день в клубах лиги отсутствуют долги перед персоналом и хоккеистами, и отметил положительную динамику в этом плане.
«В новый сезон зашли без долгов. Также уменьшилось количество дней по задержкам выплат заработной платы. В этом плане идёт положительная динамика, что нас радует.
Все клубы выполнили условия пола и потолка зарплат. Если в прошлом сезоне до пола добрались к концу декабря, то сейчас клубы должны иметь 85% контрактов для попадания в пол. Эта цифра должна увеличиться до 90% в ближайшее время. Также сократилось с 10 до 4 клубов, которые пока что не дотягивают до пола. К концу декабря будем считать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее член Совета директоров КХЛ, первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал, что Совет директоров КХЛ не обсуждал введение аналога Fan ID.
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