Защитник «Сибири» Мёрфи может пропустить более двух месяцев из-за травмы

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал травму ведущего защитника новосибирской команды Тревора Мёрфи.

«Ищем ли замену травмированному Мёрфи? Такую замену, безусловно, найти нереально сейчас. Мы пытаемся в своём коллективе найти человека, который может его заменить хотя бы на каком-то этапе на какой-то уровень. Если честно, травма достаточно серьёзная, и гарантировать, что за этот срок, который мы заявили, он восстановится, пока трудно. Пока только прогнозы, а прогнозы дело такое», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка. 27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.