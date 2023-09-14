Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил выбор проведения Матча звёзд на «СКА Арене»
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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил выбор проведения Матча звёзд на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
«Почему выбрали Питер? Мы общались со многими городами, там есть арены, но в Омске была смена руководства, поэтому, наверное, им было не до этого. К Матчу звёзд надо тщательно готовиться, поэтому мы приняли решение остановиться на Санкт-Петербурге.
Когда проводишь Матч звёзд, а это одно из самых приятных событий в сезоне КХЛ, тут должна быть заинтересованность со стороны принимающей стороны. В этом году не все были готовы принимать такой формат», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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