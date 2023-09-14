В Новосибирске планируют принять матчи сборной России следующим летом

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что руководство клуба планирует провести летом матчи сборной России на новой арене в Новосибирске.

«Настаивал ли я на том, чтобы провести Матч звёзд в Новосибирске? Конечно, я могу сейчас стрелки перевести на соседний город. Пока действительно у нас такой переходный период в связи с введением нового дворца, поэтому мы решили, что с грандиозными мероприятиями повременим. Но об этом мы думаем, безусловно. В дальнейшем есть планы, есть планы по турне сборной на лето – проведения игр в Новосибирске. Такие вещи мы планируем», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.