В Новосибирске планируют принять матчи сборной России следующим летом
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что руководство клуба планирует провести летом матчи сборной России на новой арене в Новосибирске.
«Настаивал ли я на том, чтобы провести Матч звёзд в Новосибирске? Конечно, я могу сейчас стрелки перевести на соседний город. Пока действительно у нас такой переходный период в связи с введением нового дворца, поэтому мы решили, что с грандиозными мероприятиями повременим. Но об этом мы думаем, безусловно. В дальнейшем есть планы, есть планы по турне сборной на лето – проведения игр в Новосибирске. Такие вещи мы планируем», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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