Президент КХЛ высказался о возможности проведения вынесенных матчей в Монголии
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможности проведения вынесенных матчей в Монголии и заявил, что в стране рассматривается проведение выставочного матча команд КХЛ, не попавших в плей-офф.
«Говорят, что «Спартак» в этом сезоне два домашних матчах проведёт в Ташкенте? Возможно, этот вопрос прорабатывается, но официальной информации и подробностей нет.
Вынесенные матчи в Монголии? Мы на связи с Минспорта страны. Рассматриваем тот факт, что это далеко. Нужно подготовить арену для соответствия техническому регламенту. Это трудно. Выставочный матч мог бы пройти в апреле среди команд, не попавших в плей-офф», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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