Прошкин — о «зелёном дерби» в 2000-х: президент республики мог пообещать повышенные премии

Бывший хоккеист «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин заявил, что раньше накал в «зелёном дерби» 2000-х годов был выше, и дал прогноз на предстоящий матч этих команд, который состоится сегодня, 14 сентября, в Уфе. Начало матча — в 17:00 мск.

«В каком бы состоянии ни находились команды, «зелёное дерби» — это всегда интересно. Сейчас, конечно, стало меньше «накачки» перед этими матчами, а в 2000-х нас всегда по-особенному настраивали. В раздевалку мог зайти президент республики и пообещать повышенные премии за победу.

В сегодняшней встрече фаворитом я бы назвал «Салават Юлаев». Во-первых, уфимцы играют дома, во-вторых, им сейчас нужнее очки, потому что у команды не очень получился старт. Но, на мой взгляд, это точно будет упорный матч с минимальной разницей в счёте», — цитирует Прошкина Legalbet.

«Ак Барс» в пяти первых матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал четыре победы и занимает в таблице Восточной конференции второе место, «Салават Юлаев» расположился на восьмой строчке с двумя победами.