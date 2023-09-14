«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: стартовые составы команд на «зелёное дерби»

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Сегодня, 14 сентября, в Уфе состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в «зелёном дерби». Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Салават Юлаев»:

Самонов (Ежов);

Коледов — Науменков, Дроздов – Хмелевски – Башкиров;

Василевский — Хафизуллин, Шаров – Ефремов – Лещенко;

Панин – Бирюков, Шмелёв – Гуськов – Сучков;

Комаров, Пустозёров – Пименов – Бабенко.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин – Журавлёв, Жафяров – Сафонов – Радулов;

Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;

Хенкель – Лучевников, Галиев – Семёнов – Свечников;

Евсеев, Лукоянов – Кателевский – Дыняк, Петров.