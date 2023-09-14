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«Процесс контролирует мэтр хоккея». Ротенберг — о Юрзинове-старшем на тренировке СКА

«Процесс контролирует мэтр хоккея». Ротенберг — о Юрзинове-старшем на тренировке СКА
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Двукратный чемпион мира как игрок и двукратный олимпийский чемпион как тренер Владимир Юрзинов-старший посетил тренировку СКА. Об этом сообщил наставник армейцев Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«Подготовка к следующим матчам по плану. Работаем в две группы, многие игроки всё ещё травмированы и восстанавливаются. Вместе с главным тренером процесс контролирует мэтр хоккея Владимир Владимирович Юрзинов – опытнейший наставник и советник, который всегда готов поделиться своей мудростью. Готовимся к игре и ждём скорейшего возвращения на лёд всех игроков!» — написал Ротенберг.

Сегодня, 14 сентября, Континентальная хоккейная лига объявила о месте проведения звёздного уикенда в сезоне-2023/2024. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» 9 и 10 декабря.

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