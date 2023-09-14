Сергачёв рассказал, как в «Тампе» отреагировали на отказ Проворова надевать ЛГБТ-джерси

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как в клубе отреагировали на решение бывшего хоккеиста «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, ныне выступающего за «Коламбус Блю Джекетс», не участвовать в ЛГБТ-акции перед одним из матчей НХЛ.

«У нас в команде ребята все адекватные и понимают, что, если человек не хочет что-то делать, это [нормально]. Знаете, как бывает: ты надел майку — вот ты хороший; ты не надел майку — значит, ты плохой, ты против всех людей, против прав человека. Оно так не работает. Ты не обязан поддерживать что-то, не обязан надевать, чтобы не быть против. Это слишком много давления. У Провора свои какие-то религиозные убеждения, поэтому все понимают, что он ничего такого не сделал. Просто ему, наверное, не повезло, что он в таком штате был.

Конечно, его там пытались «закенселить». Мы такие ужасные видео смотрели, где просто говорят: «Пусть тогда едет на Украину». Это было очень стрёмно. И этот человек до сих пор работает на NHL Network. Это журналист? Да, большой. Потом ещё куча канадских СМИ просто пытались его «закенселить». И я горжусь, что в такой лиге играю, которая просто не дала это сделать, где понимают, что у каждого есть свой выбор. Демократия же про это, правильно? И он вот сделал свой выбор», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».