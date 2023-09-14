Лямкин: в плей-офф-2023 весь «Ак Барс» хотел оторвать башку Р. Якупову

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о словесных перепалках во время прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

«Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов говорил, что был конфликт? А я не знаю, что там говорил про меня Якупов. Не помню, чтобы у нас были какие-то моменты. Он просто очень наглый молодой человек – у нас вся команда хотела ему башку оторвать. Постоянно подъезжал, толкался и уезжал. А с Серебряковым, да, были ситуации. Я к нему на раскатке подъезжал и говорил, что он «съест» от нас четыре шайбы (улыбается). Ничего криминального, без оскорблений.

Такие разговоры – это обычное дело? Там вообще прикол был один. Мы же в плей-офф начинали с «Нефтехимиком», а я хорошо знаком с их вратарём Тихомировым. И вот мы на раскатке пересеклись, я ему говорю, давай, сегодня «съешь» от нас четыре. А он мне говорит, что не играет сегодня. В итоге его после первого периода выпустили и мы забили не помню сколько, но победили. После игры потом посмеялись с ним над этим. С тех пор как-то всё это пошло, подъезжаю к вратарям, что-то говорю им. Но это всё в шутку, без оскорблений», — сказал Лямкин в интервью «БИЗНЕС Online».

Казанский клуб в первом раунде плей-офф-2023 обыграл «Нефтехимик» со счётом 4-2.