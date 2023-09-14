Буцаев прокомментировал неудачный старт ЦСКА и СКА в новом сезоне КХЛ

Тренер Вячеслав Буцаев оценил неудачный старт ЦСКА и СКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Армейские клубы занимают восьмое и десятое место соответственно.

«Я бы, наверное, не делал далеко идущих выводов, в прошлом сезоне ЦСКА стартовал немногим лучше. Питерские армейцы тогда сразу заняли высокую строчку в таблице, их показатели были совершенно другими. Я думаю, что у команд разные причины. Мы понимаем, что ЦСКА планомерно готовится, это действующие чемпионы. Мотивация у команд, против которых они сейчас играют, запредельная.

То же самое могу сказать и про СКА. Это два таких хороших раздражителя в КХЛ. Если говорить о ЦСКА, то здесь я не вижу особого повода для беспокойства. Команда всё равно наберёт ход, так же как и СКА, улучшит свою игру, доберёт все необходимые физические кондиции.

Не сомневаюсь, что они будут лидером чемпионата. Что касается СКА, то все пишут и говорят, что очень много новичков и травмированных игроков. Должна пройти притирка, должны наиграться связки и сочетания. Мы видим, что практически в каждой игре состав тем или иным способом меняется, игроки переводятся из одного звена в другое. Тем не менее это клуб, который будет претендовать на Кубок Гагарина», — сказал Буцаев в интервью Metaratings.ru.

14 сентября 2023 года в Москве состоялся совет директоров КХЛ, который утвердил распределение рекордной выплаты между клубами лиги по итогам сезона-2022/2023.