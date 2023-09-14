Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев оштрафован за атаку сзади игрока «Амура»

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Амур» (1:2 Б) и принял решение оштрафовать защитника хозяев Фёдора Гордеева за атаку сзади форварда гостей Кирилла Слепца.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сибири» Фёдора Гордеева по п. 1.2.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака сзади»), и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам эпизода Гордеев получил 5+20 за атаку сзади, а защитник гостей Яков Рылов — две минуты за грубость.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Сочи» 15 сентября. Хабаровский клуб дома встретится с «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября.