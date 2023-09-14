Кожевников: конечно, приеду на Матч звёзд КХЛ на «СКА Арене»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил желание посетить Матч звёзд КХЛ, который состоится на «СКА Арене» 9–10 декабря 2023 года.

«Если будет возможность приехать – конечно, приеду. Когда матч? 9–10 декабря? Конечно, буду.

Интересно и арену увидеть, и Матч звёзд посмотреть. Хотя с матчем-то всё понятно. Но я думаю, что он будет интереснее [чем раньше], потому что будет много молодёжи, которая начала себя классно проявлять.

В Санкт-Петербурге и в России в целом появится самая большая ледовая арена в мире? Уважение и поклон. Хорошо, что такие арены строятся на будущее. Был ли в Новосибирске? Нет, пока не был. В Питере, говорят, будет одна из самых лучших. Самое главное, что они строятся. Детям становится интересно, это совершенно другой уровень. Это вызывает желание играть в хоккей у детей», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

Ранее Кожевников заявил, что матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» теряют былую привлекательность из-за разного уровня команд.