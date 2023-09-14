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Сергачёв — о поведении Мичкова на драфте: может, он так в «Филадельфию» влюбился

Сергачёв — о поведении Мичкова на драфте: может, он так в «Филадельфию» влюбился
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о поведении Матвея Мичкова, выбранного «Филадельфией Флайерз», на драфте НХЛ — 2023.

«Мичков поцеловал эмблему «Флайерз» на драфте? Может, он так влюбился в «Филадельфию». Может, он оранжевый цвет любит (смеётся). Не знаю.

На самом деле я к этому так отношусь… когда вижу, что ребята забивают и дёргают эмблему, это выглядит очень показушно. Даже с гербом сборной. Я понимаю, что ребята очень эмоциональные. Я сам таким был. Когда гол Канаде забил на молодёжном чемпионате мира, я так же ехал (показывает, будто дёргает эмблему на груди) перед скамейкой, типа: «Смотрите, вот вам!» Чуть ли не до этого дошло (показывает неприличный жест). Но сейчас я понимаю, что это выглядит так себе. Что я могу сказать про Мичкова? Ну, он молодец, он так выражает эмоции. Молодчик.

Фанаты оценят? Конечно», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

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