Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» едва не упустил победу, но обыграл минское «Динамо» в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Виктор Антипин с передач Роба Хэмилтона и Максима Шабанова удвоил преимущество челябинского клуба.

На 14-й минуте второго периода Владимир Жарков с передач Михаила Котляревского и Сергея Калинина сделал счёт 3:0.

На 18-й минуте третьего периода Джемел Смит с передач Виталия Пинчука и Янни Калдиса размочил счёт в матче. На последней минуте матча Тимофей Ковгореня с передачи Коди Кёррана сократил отставание до минимума, но на большее минчан не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

