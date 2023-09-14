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«Трактор» едва не упустил победу, но обыграл минское «Динамо» в Челябинске

«Трактор» едва не упустил победу, но обыграл минское «Динамо» в Челябинске
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Виктор Антипин с передач Роба Хэмилтона и Максима Шабанова удвоил преимущество челябинского клуба.

На 14-й минуте второго периода Владимир Жарков с передач Михаила Котляревского и Сергея Калинина сделал счёт 3:0.

На 18-й минуте третьего периода Джемел Смит с передач Виталия Пинчука и Янни Калдиса размочил счёт в матче. На последней минуте матча Тимофей Ковгореня с передачи Коди Кёррана сократил отставание до минимума, но на большее минчан не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Дер-Аргучинцев (Горюнов-Рольгизер) – 09:27 (5x5)     2:0 Антипин (Хэмилтон, Шабанов) – 14:41 (5x4)     3:0 Жарков (Котляревский, Калинин) – 33:17 (5x5)     3:1 Смит (Пинчук, Калдис) – 57:33 (5x5)     3:2 Ковгореня (Кёрран) – 59:08 (6x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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