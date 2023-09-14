Плющев: заявления Гашека — попытка психически нездорового человека влезть в политику

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Доминика Гашека о том, что Национальная хоккейная лига должна платить Украине $ 2—4 млрд за игру россиян в лиге.

«Сомневаться в больной голове Гашека не приходится. Все его последние заявления — это отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику. Он неинтересен в Чехии, неинтересен в НХЛ. Его достижения в прошлом уже забываются людьми, а остатки репутации бездарно им разбазариваются. Даже среди самих чехов возникает отвращение к нему», — заявил Плющев в интервью RT.

Ранее Гашек ответил на вопрос о своих словах в адрес российских игроков Национальной хоккейной лиги. Экс-вратарю предложили прокомментировать его же слова о том, что хоккеистов из России необходимо немедленно исключить из НХЛ и отправить по домам.