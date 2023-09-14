Тренер «Автомобилиста»: за неделю побывали в четырёх часовых поясах, парни выдержали

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:2).

«Нефтехимик» — неудобный для нас соперник, в прошлом году с ними тяжело проводили игры, сейчас не совсем удачный матч на выезде. Настраивали ребят на тяжёлую игру, нам нужен был реванш за проигрыш в Нижнекамске, хотя там не реализовали хорошие голевые моменты. Сегодня здорово, что с начала игры реализовали свои моменты и довели до победы. Достучались до ребят, третий период сыграли по заданию, много контролировали шайбу в зоне соперника. Спецбригады отмечу — меньшинство сыграло здорово, ребята ловили шайбу на себя. За неделю побывали в четырёх часовых поясах, парни выдержали, хочу поблагодарить за тяжёлый матч.

Что изменили в подготовке за два дня? Прежде всего попросили закрывать вратаря, нужно было создавать помехи — в Нижнекамске шайба ходила по ленточке, не могли забить. Здорово, что первым же броском сегодня отличились, это было главным. Много пропускали контратак, но Женя Аликин здорово сыграл, игроки ловили шайбу на себя, Кирилл Воробьёв много поймал. Получился командный результат.

Кузнецов гарантирует место в основе? Владимир едет с нами на выезд, он в команде, дальше всё зависит от него. Мы рады, что он приносит помощь команде.

Почему отсутствовал Голышев? Небольшое повреждение, будет обследование, посмотрим, что будет дальше.

В каком состоянии команда перед выездной серией? Победа придаст нам эмоций и сил, а впереди выезд на автобусе в Магнитогорск непривычный, первая игра с «Трактором», уральское дерби. Команда готова хорошо, надеемся на положительный результат.

Отсутствие Обидина в составе? Он в команде, но в Новосибирске заболел, как и Воронков, мы их отделили от команды, что-то типа вируса. Он только начал тренироваться, первый день на льду», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.