Козлов — о победе над «Ак Барсом»: верили в себя, потом появились эмоции

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итог победного матча с «Ак Барсом» (3:2).
«Очень эмоциональная игра. Такие эмоции в начале сезона, такая поддержка дорогого стоят. Верили в себя, потом появились эмоции. Дальше играли на эмоциях, на страсти. Болельщики были седьмым полевым. Просили агрессивнее сыграть против лидеров, там запредельное мастерство. У них были хорошие моменты, но Самонов держал нас в игре. Пять минут в меньшинстве выстояли, это тоже придало уверенности. Качество льда? На улице тепло, тяжело наладить. Везде так. Придут холода, будет лучше.
Знали, что Самонов выйдет в дерби, он должен был окунуться во всё. Хвала ему, как он вернулся в игру после двух быстрых голов. Шаров? Он долго играл в «Сибири», адаптация занимает время. Ему нужно успокоиться. У него есть мастерство, он будет забивать. То, что мы видели с «Магниткой», нас не устраивало, поэтому перемешали состав. Это дало дополнительные эмоции. Яшкин хозяйничает на пятаке с любой командой, с ним тяжело соперничать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 14 сентября 2023
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