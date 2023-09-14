Козлов — о голе-шедевре Дроздова: видели, какая у него была заряженность, как он боролся?

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча с «Ак Барсом» (3:2) оценил игру нападающего уфимцев Ивана Дроздова.
«Видели, какая заряженность была у Дроздова? Как он боролся, как был нацелен. Это его заслуга, он ждал этого момента. Знали, что он взрывной, напористый нападающий. Он это показал», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче подопечные Виктора Козлова сыграют дома с «Торпедо» 18 сентября. «Ак Барс» в следующей встрече также сыграет с нижегородским клубом дома, но 16 сентября.
Ранее генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:2) и отметил дубль Вячеслава Лещенко.
- 14 сентября 2023
-
20:18
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:50
-
19:44
-
19:32
-
19:18
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
18:48
-
18:42
-
18:31
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:42
-
17:32
-
17:19
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20