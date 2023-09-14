Козлов — о голе-шедевре Дроздова: видели, какая у него была заряженность, как он боролся?

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча с «Ак Барсом» (3:2) оценил игру нападающего уфимцев Ивана Дроздова.

«Видели, какая заряженность была у Дроздова? Как он боролся, как был нацелен. Это его заслуга, он ждал этого момента. Знали, что он взрывной, напористый нападающий. Он это показал», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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В следующем матче подопечные Виктора Козлова сыграют дома с «Торпедо» 18 сентября. «Ак Барс» в следующей встрече также сыграет с нижегородским клубом дома, но 16 сентября.

Ранее генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:2) и отметил дубль Вячеслава Лещенко.