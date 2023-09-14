«Можно все ошибки проанализировать и забыть». Кравец — о трудной победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«Конечно, мы рады, что выиграли, это самое важное, поэтому можно все ошибки и недочёты проанализировать и забыть. Первые пять минут первого периода – отличные. Потом что-то случилось непонятное, как будто мы прошлый матч выиграли 8:0. На самом деле мы его проиграли 1:5. Пришлось с ребятами поговорить в перерыве, я рад, что они меня услышали, и со второго периода игра поменялась. Хорошие голы забили, рад, что Михаил Беляев себя проявил. Но последние четыре минуты нужно играть правильно, не делать ошибок, после забитых голов нельзя создавать моменты у своих ворот. Третий период – опять хорошее начало, можно было в первой смене три гола забивать, а получили в свои в контратаке. Но, как и сказал ребятам в раздевалке, как и в прошлом сезоне, создаём себе трудности, тяжелейшие условия, из которых сами находим выход, и это самое главное. Есть характер, есть мастерство, есть много положительных действий, нужно добавлять в реализации, убирать негативные моменты, и всё будет хорошо», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.