«Кто сломал клюшку, а потом сравнял счёт? Вот и весь ответ». Кравец — об эмоциях Ткачёва

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Адмиралом» (4:3 ОТ) оценил игру нападающего омичей Владимира Ткачёва.

«Выход Беляева в составе? Хочу поблагодарить Владимира Филатова (главный тренер «Омских Крыльев», фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ. – Прим. «Чемпионата»), мы вместе с ним много работали в Санкт-Петербурге. Я знал, что Беляев недавно сделал дубль за «Крылья», знал его по «Локомотиву», что он здорово действует на пятачке. Филатов мне тоже его советовал. Так что это совместная работа нашей тренерской вертикали, и я рад, что так получилось.

Конечно, я вижу плюс в таких победах, как сегодня. Никто не переложил никакие проблемы на другие плечи, все вместе ошиблись, все вместе исправились, все добыли победу. Полагаю, это придаст нам уверенности на будущее.

Игроки переживают проблемы с реализацией, психуя? А кто сломал клюшку сегодня, а потом сравнял счёт? Ткачёв. Вот и весь ответ. Конечно, можно и нужно так реагировать, ребята расстраиваются, переживают, это нормальные эмоции.

У Чистякова не рецидив травмы, там ему просто соперник попал клюшкой в подвздошную косточку, такая нервная, неприятная точка на пояснице. Очень сильно в нерв попало, но будем надеяться, что он быстро поправится. Да, иногда приходят мысли играть в семь защитников, но, мне кажется, в шесть играть лучше, чтобы ребята были всегда в тонусе. А семь – это дерготня для ребят. Сегодня, возможно, в пять защитников им было легче играть, чем если бы их было семь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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