Зарипов произведёт символическое вбрасывание на обновлённой арене «Гомеля»

В субботу, 16 сентября, состоится возвращение «Гомеля» на обновлённую домашнюю арену, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты «рысей» проведут свой первый домашний матч сезона-2023/2024, соперником в котором станет «Лида».

На матче ожидается присутствие легендарных игроков «Ак Барса» Даниса Зарипова и Михаила Глухова. Зарипов произведёт символическое вбрасывание.

Напомним, «Ак Барс» на церемонии, состоявшейся в преддверии прощального матча Даниса Зарипова, навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены». Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.