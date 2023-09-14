Билялетдинов оценил игру Радулова в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3) и оценил игру капитана казанцев Александра Радулова.

«Обе команды готовились к этому матчу, хотели победить, показать хороший хоккей. Много удалось, но, к сожалению, мы упустили своё меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило.

Почему не сняли вратаря пораньше, есть примеры, что вратаря снимают за шесть-семь минут до конца? Да? Хорошо, я учту.

У «Ак Барса» хорошее нападение, мощная оборона, но нет игроков, какими были Никулин, Первышин, Медведев, их не хватает в большинстве? В тот период были одни игроки, сейчас – другие. Они есть, они для меня лучшие, я с ними работаю. Должен делать всё, чтобы они развивались, играли лучше. Ребята стараются, что-то у них получается, что-то нет.

Во втором периоде команда немного отошла от своей игры? Соперник добавил. И мы стали немного неправильно играть, игра в меньшинстве повлияла на нашу игру. Эти факторы помешали.

Как оценю игру Александра Радулова, в прошлом сезоне он был самым заметным игроком, а сегодня часто допускал потери? Александр – хороший спортсмен. Человек, который любит хоккей, предан хоккею. Он делает всё необходимое, но не всегда всё получается. Александр здорово работает, не жалеет себя. Хороший пример для остальных ребят.

В составе «Ак Барса» достаточное количество именитых игроков, нет ощущения, что их сверх меры? Если у тебя в команде хорошие игроки, то этому надо радоваться», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».