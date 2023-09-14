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«Просто фартануло. Хотел набросить и смениться». Форвард «Адмирала» — о курьёзном голе

«Просто фартануло. Хотел набросить и смениться». Форвард «Адмирала» — о курьёзном голе
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик оценил поражение от «Авангарда» и прокомментировал свою заброшенную шайбу.

«В принципе, играли неплохо, были хорошие моменты, где-то забили, где-то нет. В концовке недотерпели немножко, пропустили этот гол. А так игра была наша, хорошая игра. Что там случилось? Да просто подустали, наелись, наверное, ребята, технический момент с ошибкой при выбросе. Но мы на это внимания не обращаем, проиграли всей командой, в следующей игре будем стараться выиграть.

Не скажу, что против «Авангарда» было удобно играть, это хорошая команда. Рад, что получалось сегодня помогать команде, но очень плохо, что проиграли. Личные заслуги ушли на второй план. Мой гол? Да, если честно, просто хотел набросить на ворота и поехать на смену. Просто фартануло», — сказал Гутик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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