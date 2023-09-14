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«Отдали очко землякам». Разин — о победе «Металлурга» над «Ладой» в овертайме

«Отдали очко землякам». Разин — о победе «Металлурга» над «Ладой» в овертайме
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итог матча с «Ладой» (3:2 ОТ) в первой домашней игре сезона.

«Приятно начинать играть наконец-то дома. Был хороший старт, всё правильно делали, забивали. Во втором периоде немного расслабились, дали сопернику почувствовать игру. Плюс Подъяпольский хорошо действовал в ключевых моментах. В третьем периоде пропустили ненужный гол, хоть и играли хорошо. В любом случае победа есть победа. Отдали очко землякам. Думаю, зрителям понравилась игра. Это первый матч — ребята хотели выложиться. Поэтому был такой сумбурчик. Все выкладывались по полной программе и заслуженно победили.

Коростелёв? Он планировался как 13-й нападающий. Я старался, чтобы он вышел на свежести и сыграл. Были моменты, когда я называл его, но ребята переигрывали смену, и он опять сидел. В третьем периоде он уже играл больше. Мы так планировали. В следующем матче он сыграет не как 13-й нападающий», — цитирует Разина сайт КХЛ.

В следующем матче подопечные Разина вновь дома сыграют с «Ладой» 16 сентября.

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