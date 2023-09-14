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Алексей Морозов оценил достижение Шипачёва, который повторил рекорд Мозякина

Алексей Морозов оценил достижение Шипачёва, который повторил рекорд Мозякина
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил достижение нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва, который в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3) повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярках КХЛ.

«Рекорд Вадима Шипачёва — безусловно, важное событие для КХЛ, как и многие другие рекорды. Это может стать стимулом для детей расти и стремиться к новым вершинам, ведь нет ничего вечного. Если у нас раньше были одни рекордсмены, то сейчас они меняются. Каждый юноша должен стремиться к тому, чтобы превосходить эти рекорды и вписать своё имя в историю российского хоккея. Вадим — один из главных хоккеистов во всей КХЛ. Он выдающийся игрок, нельзя отнять его регалий. На протяжении многих сезонов КХЛ Вадим показывает отличные результаты», — цитирует Морозова «РИА Новости».

Шипачёв отдал голевую передачу в моменте с голом Дмитрия Кагарлицкого и набрал 756-е (239+517) очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

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