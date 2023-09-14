Гендиректор «Динамо» — о политике КХЛ: все решения правильные и абсолютно своевременные

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал прошедший совет директоров КХЛ.

«На совете директоров КХЛ сегодня обсуждали вещи, связанные с развитием КХЛ. Лига движется в правильном направлении. Все решения правильные и абсолютно своевременные. Обсуждали вопросы финансовой дисциплины, пол и потолок зарплат. Все пришли к мнению, что принятые лигой решения оказались верными. Это показала практика. Это показала жизнь.

Лига увеличила свою коммерческую привлекательность, в КХЛ потянулись спонсоры, а раз это происходит, значит, люди понимают, что лига является привлекательным продуктом. Поэтому мы надеемся, что КХЛ продолжит развиваться в том же направлении и с каждым годом будет только улучшаться», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 15 сентября.