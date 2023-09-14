Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» — о политике КХЛ: все решения правильные и абсолютно своевременные

Гендиректор «Динамо» — о политике КХЛ: все решения правильные и абсолютно своевременные
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал прошедший совет директоров КХЛ.

«На совете директоров КХЛ сегодня обсуждали вещи, связанные с развитием КХЛ. Лига движется в правильном направлении. Все решения правильные и абсолютно своевременные. Обсуждали вопросы финансовой дисциплины, пол и потолок зарплат. Все пришли к мнению, что принятые лигой решения оказались верными. Это показала практика. Это показала жизнь.

Лига увеличила свою коммерческую привлекательность, в КХЛ потянулись спонсоры, а раз это происходит, значит, люди понимают, что лига является привлекательным продуктом. Поэтому мы надеемся, что КХЛ продолжит развиваться в том же направлении и с каждым годом будет только улучшаться», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 15 сентября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android