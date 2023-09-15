Сушко — о перекрёстном плей-офф: перелёты не сыграют большой роли в финансовом котле

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о перекрёстном плей-офф в КХЛ.
«Все решения КХЛ направлены на увеличение коммерческой привлекательности. В первую очередь клубы играют для зрителей. Я думаю, что противостояние Востока и Запада, чем раньше финала оно начнётся, тем более высокие будут ТВ-рейтинги, тем больше зрителей будет на трибунах. Так что это очень хорошее решение.
Перелёты увеличат затраты на логистику? Вы понимаете, вот лично моё мнение – эти перелёты в общем финансовом котле не будут играть большой роли. Мы же играем для болельщиков. И лига старается быть привлекательной, а чтобы она была привлекательной, должны быть высокие рейтинги и на трибунах должно быть много народа. Тогда КХЛ заработает больше денег, а лига всегда честно делится с клубами своими доходами от ТВ-прав и от коммерческой составляющей. Поэтому это не будет большой проблемой для клубов», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 сентября.
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