Каменский объяснил, почему КХЛ выбрала «СКА Арену» для проведения Матча звёзд

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал о выборе «СКА Арены» для проведения Матча звёзд.
«Почему выбор пал на «СКА-Арену»? Новая арена, лучшая и самая большая в мире. Санкт-Петербург — хоккейный город. Всё новое, очень интересное. И зрителям, и игрокам будет интересно. Организация будет на высшем уровне. В Петербурге всегда игры проходят на высоком уровне.
Рассматривались ли другие арены для проведения Матча звёзд КХЛ? Рассматривалась арена в Омске. Но «СКА-Арена» — самый большой стадион в мире, чего вы хотите?! И самая новая арена. Нужно заинтересовать людей. Поэтому выбрали арену в Санкт-Петербурге. Здесь ещё и маркетинговый ход. Хотелось бы, чтобы и СКА уже переехал на новую арену.
Жду аншлага. Хочется, чтобы болельщики получили большое удовольствие от игры. А хоккеисты чтобы активно отдохнули. Главное, чтобы болельщики оценили. Ведь всё это организуется для зрителей. Чтобы у них потом было желание вернуться.
Я обязательно буду на этой игре. Может, получится провести ветеранский матч на «СКА Арене». Было бы неплохо. Мы ещё на таких аренах не играли», — цитирует Каменского «Спорт день за днём».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил желание посетить Матч звёзд КХЛ, который состоится на «СКА Арене» 9–10 декабря 2023 года.
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