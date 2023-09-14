Каменский объяснил, почему КХЛ выбрала «СКА Арену» для проведения Матча звёзд

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал о выборе «СКА Арены» для проведения Матча звёзд.

«Почему выбор пал на «СКА-Арену»? Новая арена, лучшая и самая большая в мире. Санкт-Петербург — хоккейный город. Всё новое, очень интересное. И зрителям, и игрокам будет интересно. Организация будет на высшем уровне. В Петербурге всегда игры проходят на высоком уровне.

Рассматривались ли другие арены для проведения Матча звёзд КХЛ? Рассматривалась арена в Омске. Но «СКА-Арена» — самый большой стадион в мире, чего вы хотите?! И самая новая арена. Нужно заинтересовать людей. Поэтому выбрали арену в Санкт-Петербурге. Здесь ещё и маркетинговый ход. Хотелось бы, чтобы и СКА уже переехал на новую арену.

Жду аншлага. Хочется, чтобы болельщики получили большое удовольствие от игры. А хоккеисты чтобы активно отдохнули. Главное, чтобы болельщики оценили. Ведь всё это организуется для зрителей. Чтобы у них потом было желание вернуться.

Я обязательно буду на этой игре. Может, получится провести ветеранский матч на «СКА Арене». Было бы неплохо. Мы ещё на таких аренах не играли», — цитирует Каменского «Спорт день за днём».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил желание посетить Матч звёзд КХЛ, который состоится на «СКА Арене» 9–10 декабря 2023 года.