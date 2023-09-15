Гендиректор московского «Динамо»: нормальный старт. Нигде не проиграли по игре

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил старт сезона для бело-голубых.

«Нормальный получился старт. Кто смотрел наши первые матчи, тот понимает, что мы нигде не проиграли по игре. Слава богу, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, хорошо идёт большинство. Проявляются моменты, из которых видно, что команда хорошо поработала на предсезонке. Плюс ко всему тренерский штаб проделал серьёзную работу и провёл качественную аналитику, были произведены точечные усиления, и та игра, которую сейчас показывает «Динамо» — это не новость для нас.

Мы все этого и ожидали. Хотим видеть такой результат и такую игру на протяжении всего сезона. Первые матчи ни у кого не вызвали паники или расстройства, потому что мы видели, что тренерский штаб всё держит под контролем, ситуация была управляемой, а ребята понимали, что от них требует главный тренер и его штаб.

Сезон только начался, а мы уже установили рекорд КХЛ по количеству голов, забитых подряд при игре в большинстве. Вы знаете, что действия команд при игре в большинстве и меньшинстве – это как раз и есть показатель тренерской работы. Это сложный компонент, который тяжело наладить, а наш тренерский штаб сумел это очень быстро сделать», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.