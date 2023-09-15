Гендиректор московского «Динамо»: у нас ещё много возможностей для дальнейшего роста

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о возможностях для дальнейшего роста бело-голубых.
«Самое красивое в игре – счёт на табло. В этом матче счёт получился красивым, а игра, показанная командой «Динамо», была очень неплохой. Есть то, что мы хотим улучшить. Это и действия в равных составах и реализация моментов. В матче с ЦСКА ещё в первом периоде было очень много моментов, где мы могли забивать второй гол и решать игру.
Мы создаём шикарные моменты, но не можем их реализовать. Поэтому у нас ещё много возможностей для дальнейшего роста «Динамо». У нас хорошая игра в равных составах, но не реализуется то, что создаётся. Когда мы начнём это делать, это станет ещё одним плюсом в общую массу», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.
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