Главный тренер «Лады» Браташ: с тревогой ждали встречи с нашими легионерами

Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ) и рассказал об ожиданиях от встречи с легионерами команды.
«Судя по тому, как складывался матч, когда мы проигрывали 0:2 после первого периода, можно считать успехом, что мы смогли заработать одно очко. С другой стороны, мы на каждую игру выходим с целью победить, но сегодня это не удалось. Команда к этому стремилась, и, можно сказать, это очко дорогого стоит, учитывая, как складывалась игра.
Преображение команды в последнюю неделю? Ничего не изменилось. Я думаю, что это вопрос психологии. Когда ребята играют хорошо, делают правильные вещи, но это не приносит результата, естественно, это не добавляет уверенности. Нужна была первая победа, чтобы они поверили в то, что делают на площадке. Когда это произошло, это настроение продолжилось и дальше. Хотелось бы, чтобы оно вообще не прекращалось.
Трой Джозефс пришёл в команду с не самым лучшим послужным списком? Если вы хотите сделать комплимент, то его нужно делать не мне, а нашему спортивному директору Рафику Якубову. Именно он предложил нам этого персонажа, можно так сказать (улыбается). Мы посмотрели видео с его участием и увидели в нём игрока, который может нам помочь. Мы тоже с тревогой ждали встречи с нашими легионерами, потому что они не проходили с нами предсезонную подготовку. Если говорить конкретно о Джозефсе, то им мы довольны», — цитирует Браташа пресс-служба «Лады».
- 14 сентября 2023
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