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Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора за работу на матче «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора за работу на матче «Торпедо»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после победного матча «Торпедо» с «Куньлунем» (5:2) раскритиковал комментатора КХЛ ТВ. На матче работал Артём Божко.

«Дорогие болельщики «Торпедо», друзья! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа… 50/17 по броскам, 21/10 — время в атаке. В нашу пользу. 0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы!

Но! Кто смотрел по КХЛ-ТВ? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет…»

Ну это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы… Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», — написал Никитин в своём телеграм-канале.

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